Eishockey-News: Nati-Aufgebot für Maurer

Marco Maurer soll beim Karjala-Cup sein Nati-Debüt feiern. Der Biel-Verteidiger ersetzt den verletzten Eric Blum.

Marco Maurer ist von Nationaltrainer Patrick Fischer für den Karjala-Cup nachnominiert worden. Für den Bieler Verteidiger ist es das erste Nati-Aufgebot. Er stiess am Mittwoch zum Team. Sein Debüt ist für die Partie gegen Tschechien am Freitag in Helsinki geplant. Maurer ersetzt den SCB-Verteidiger Eric Blum, der sich am Dienstag im CHL-Achtelfinal gegen München verletzt hat.