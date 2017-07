Eishockey-News: Schwedischer NHL-Crack für den EVZ

Der EV Zug hat Stürmer Viktor Stalberg verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb bei den Zentralschweizern für zwei Jahre. Und: Janne Pesonen verlässt Ambri.

Der EVZ verstärkt seine Offensive. Aus der NHL kommt der schwedische Angreifer Viktor Stalberg. Der 31-Jährige spielte seit 2009 in der besten Eishockey-Liga der Welt. Für die Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, Nashville Predators, New York Rangers, Carolina Hurricanes und Ottawa Senators bestritt er total 548 Partien und sammelte dabei 179 Skorerpunkte (84 Tore). In der Saison 2012/13 gewann er mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup.

Janne Pesonen verlässt Ambri-Piotta nach einer Saison wieder. Den finnischen Stürmer zieht es nach Schweden zu den Växjö Lakers. Bereits vor seinem Engagement in der Leventina hatte der Weltmeister von 2011 in Schweden gespielt (Skelleftea). Für Ambri gelangen dem 35-Jährigen in 57 Partien 37 Punkte.