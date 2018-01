Eishockey-News: SCL Tigers rüsten auf

Langnau vermeldet 2 Zuzüge: Nolan Diem wechselt auf die kommende Saison hin ins Emmental, Cam Barker kommt per sofort.

Nolan Diem wechselt auf die kommende Saison hin von Zug zu den SCL Tigers. Der 24-jährige Center unterschrieb einen Kontrakt für 2 Jahre. «Diem ist ein zweikampfstarker Spieler mit hoher Intensität, der zudem viele Bullys für sich entscheidet», sagte Tigers-Sportchef Jörg Reber.

Bereits per sofort kommt der Kanadier Cam Barker, derzeit bei Slovan Bratislava unter Vertrag, ins Emmental. Der 31-Jährige spielte die letzten 5 Jahre in der Kontinental Hockey League (KHL). In der NHL absolvierte der Verteidiger über 300 Partien für die Chicago Blackhawks, Minnesota Wild und Edmonton Oilers. Barker erhielt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.