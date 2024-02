Die Saison des EHC Kloten ist von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Auf 8 Niederlagen im Dezember und Januar folgte eine Serie von 5 Siegen in Folge. Dieser Aufwärtstrend wurde mit dem Start des Februars jedoch wieder jäh gebremst. Die Klotener stehen nun wieder bei 5 Pleiten in Folge, haben in diesem Monat bisher nur ein Tor erzielt (!) und gleich deren 20 erhalten. Das rettende Ufer ist bereits 9 Punkte entfernt, die Teilnahme an den Play-Outs scheint nur noch Formsache zu sein.

Flügelspieler Dario Meyer findet momentan keine Erklärungen, warum es nicht läuft: «Es ist schwierig zu erklären. Es liegt nicht am Effort, es fehlen kleine Sachen.» So hätten sie zwar einige und auch qualitativ gute Schüsse gehabt, doch vor dem Tor hätten sie die letzte Effizienz vermissen lassen.

Hoffen auf den Ketchup-Effekt

Jetzt müsse noch härter gearbeitet werden, denn geschenkt werde einem bekanntlich nichts. Zudem fehlt den Abschlüssen auch die nötige Qualität. Tatsächlich hatte Kloten sowohl gegen Davos (37:30) als auch zuvor beim 0:5 gegen Lausanne (37:32) mehr Schüsse zu verzeichnen als der Gegner. Es fehlte auch das nötige Quäntchen Glück. «Wenn sie mal wieder reinfallen, gibt es vielleicht den berühmten Ketchup-Effekt», hofft Meyer.

Das Team sei sich der schwierigen Situation durchaus bewusst, auch wenn «es manchmal nicht so aussieht». Zur Offensivflaute trägt auch das fehlende Selbstvertrauen bei, sagte Meyer: «Wenn du immer verlierst und zum Teil noch Klatschen kassierst – dann schämst du dich und es hilft sicher nicht dem Selbstvertrauen.»

Weiter geht es für Kloten bereits am Samstag zuhause gegen den HC Lugano. Danach stehen noch 3 weitere Partien an, bevor die Regular Season ihr Ende findet. Dann geht's höchstwahrscheinlich ins Play-Out gegen Ajoie. Gerade jetzt wären also Siege wichtig: «Egal ob jetzt oder in den Play-Outs – wir müssen wieder anfangen, Spiele zu gewinnen.»