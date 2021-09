Pro und Contra: «McSorley in Lugano – Probleme vorprogrammiert!»

Am kommenden Dienstag geht es los mit der neuen Saison in der National League. Höchste Zeit also, den SRF-Eishockeyexperten auf den Zahn zu fühlen. Dass man dabei nicht immer einer Meinung sein muss, zeigen Marc Reichert und Christian Weber im «Pro und Contra».

Wir haben 3 Behauptungen aufgestellt, die kontrovers diskutiert werden (siehe Video oben). Welcher Meinung schliessen Sie sich an? Hier können Sie abstimmen.

Behauptung SCB:

Erst 3 Ausländer unter Vertrag und auch sonst auf dem Transfermarkt nicht gross zugeschlagen: So wird es auch dieses Jahr nichts mit einem direkten Playoff-Platz.

Was denken Sie: Verpasst der SCB die Top 6 erneut? Schliessen Ja Ja % Schliessen Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Behauptung Lugano

Die Mischung mit Chris McSorley und Lugano ist zu explosiv. Der gewünschte Erfolg bleibt aus, eher knallt es schon während der Saison.

Was denken Sie: Hat McSorley in Lugano Erfolg? Schliessen Ja Ja % Schliessen Nein Nein % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Behauptung Ajoie

Bei Ajoie wird man nun sehen, wieso in der Vergangenheit selbst die Sportchefs von Langnau und Ambri die Finger vom Swiss-League-Top-Duo Jonathan Hazen/Philip-Michaël Devos gelassen haben. Auf National-League-Niveau reicht das einfach nicht.