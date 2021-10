Am Dienstag drohte die Freiburger Siegesserie gegen Bern zu enden. Aber Gottéron hat derzeit auf alles eine Antwort.

Legende: In Jubelpose Freiburg-Keeper Reto Berra. Freshfocus

Am Samstag hatte Fribourg-Gottéron mit dem 9. Vollerfolg in Serie einen 30-jährigen Klub-Rekord eingestellt. Im Heimspiel gegen Bern am Dienstag bot sich den Saanestädtern die Chance, mit Sieg Nummer 10 eine neue Bestmarke aufzustellen. Dieses Vorhaben gestaltete sich allerdings kompliziert.

Aufholjagd durch Strafe jäh gebremst

Bis zur 47. Minute lagen die Freiburger mit 1:3 im Hintertreffen, ehe Julien Sprunger der Anschlusstreffer gelang. Die Hoffnungen der Fans auf eine Wende erhielten dann aber wenig später einen herben Dämpfer, als die Gastgeber wegen einem Stockschlag von Chris DiDomenico für 5 Minuten in Unterzahl spielen mussten.

Der SCB hatte die Chance, die Partie in Überzahl zu entscheiden. Die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog wurde in diesen 5 Minuten aber nie wirklich gefährlich. Freiburg überstand die heikle Phase unbeschadet und setzte dann zum eindrücklichen Schlussspurt an.

Meisterliche Wende gegen starken Gegner

Angetrieben von den 8934 Zuschauerinnen und Zuschauer in der erstmals ausverkauften BCF-Arena drehten David Desharnais und Samuel Walser die Partie mit einem Doppelschlag innert 20 Sekunden in der 56. Minute tatsächlich noch. Mauro Jörg machte in der vorletzten Minute ins leere Tor alles klar.

Mit diesem Erfolg ist Freiburg in der eindrücklichen Saison das bisherige Meisterstück gelungen. Gegen ein starkes Bern stand die Mannschaft von Trainer Christian Dubé mit dem Rücken zur Wand. Sie konnte sich aber aus der schwierigen Lage befreien.

Wir werden den Match gewinnen.

Wie gross das Selbstvertrauen derzeit ist, lässt sich an einer Aussage von Killian Mottet nach der Partie erkennen. Als DiDomenico 5 Minuten auf die Strafbank musste, geschah folgendes: «Julien Sprunger hat mich angeschaut und gesagt: ‹Wir werden den Match gewinnen›. Und ich habe geantwortet: Wir werden die Strafe überstehen und gewinnen. Und wir haben gewonnen.»

Mit diesem neuen Selbstverständnis könnte Fribourg-Gottéron in den kommenden Runden nicht nur die Rekordserie noch weiter ausbauen. Die Fans der «Drachen» dürfen gar von viel Grösserem träumen.

