Hockey-News: SRF-Experte Weber in Österreich tätig

SRF-Hockeyexperte Christian Weber ist neu Trainer beim EHC Lustenau in der Alps Hockey League. Und: Fribourg-Gottéron muss für unbestimmte Zeit auf Lorenz Kienzle verzichten.

SRF-Eishockeyexperte Christian Weber ist seit letzten Samstag Trainer beim EHC Lustenau in der Alps Hockey League. Weber ersetzt dort Albert Malgin, den Vater von NHL-Spieler Denis Malgin. Der 53-Jährige hat bei den Österreichern einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben.

Weber war bereits von 2011 bis 2013 Trainer in Österreich beim Klagenfurter AC und von 2011 bis 2014 Assistenztrainer der österreichischen Nationalmannschaft. In den letzten zwei Jahren war er Sportchef beim HC La Chaux-de-Fonds in der Swiss League.

Fribourg-Gottéron muss auf unbestimmte Zeit auf Lorenz Kienzle verzichten. Der 29-jährige Verteidiger, der ab der kommenden Saison bei Ambri-Piotta spielt, verletzte sich am Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen die ZSC Lions nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Tor. Kienzle musste sich bereits mehreren Operationen am unteren Körperbereich unterziehen.

Die Freiburger haben auf die nächste Saison hin den 20-jährigen Sandro Forrer vom Swiss-League-Team Zug Academy verpflichtet. Der frühere Schweizer Junioren-Nationalstürmer, der beim EVZ bislang zu 17 Einsätzen in der National League gekommen ist, unterschrieb für eine Saison.

Michael Hügli wechselt auf die kommende Saison vom aktuellen Swiss-League-Leader und Cupfinalisten Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Biel in die National League. Der 22-jährige Stürmer erhielt bei den Seeländern einen Zweijahresvertrag. In der laufenden Saison hält Hügli nach 31 Spielen bei 9 Toren und insgesamt 27 Skorerpunkten für die Lakers.

Sendebezug: Radio SRF 4, Abendbulletin, 8.1.17, 17 Uhr