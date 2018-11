Die Klubs kämpfen seit Jahren gegen immer stärker ansteigende Lohnkosten, vor allem bei Schweizer Spielern. Die Befürworter erhoffen sich vom Antrag, dass die Kosten eingedämmt werden können, wenn man auf billigere Arbeitskräfte aus dem Ausland zurückgreifen kann.

«Der Pool an verfügbaren Spielern wäre viel grösser», sagt etwa HCD-Präsident Gaudenz Domenig.

Und SCB-CEO Marc Lüthi, die treibende Kraft hinter dem Vorstoss, sagt in der NZZ: «Die Konkurrenten im Ausland lachen sich kaputt darüber, wie wir uns in der National League gegenseitig überbieten. Wir benötigen keine zusätzlichen Topausländer. Was wir brauchen, sind Alternativen zu den Rollenspielern, die wir in der Schweiz heute masslos überbezahlen.»

Die Leute wollen die Ausländer als Leistungsträger einer Mannschaft sehen.

Die kleinen Klubs befürchten, dass das Leistungsgefälle in der Liga grösser werden könnte. Denn niemand mag so recht daran glauben, wenn SCB-CEO Marc Lüthi sagt, man würde dann auch ausländische Rollenspieler verpflichten.

Lugano-Sportchef Roland Habisreutinger hält entgegen: «Die Leute wollen die Ausländer als Leistungsträger einer Mannschaft sehen. Mit 4 Ausländern geht das, mit 6 wäre das finanziell unmöglich zu stemmen.»

Guckt der Schweizer Nachwuchs in die Röhre?

Zudem wird argumentiert, dass die zusätzlichen Ausländer den Schweizer Nachwuchsspielern Plätze wegnehmen könnten. Die Schweizer würden weniger Verantwortung (z.B. im Über- und Unterzahlspiel) übernehmen können, was sich langfristig auch negativ auf das Leistungsniveau der Nationalmannschaft auswirken könnte.

Sendebezug: SRF zwei, «sportpanorama», 11.11.2018, 18:30 Uhr