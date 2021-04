Die Würfel sind noch nicht gefallen – mit den ZSC Lions, dem EHC Biel und Genf-Servette kämpfen in der letzten Qualifikationsrunde der National League noch 3 Teams um die verbleibenden 2 direkten Plätze in den Playoffs.

Klar ist: Die Lions (in Langnau) und Biel (in Zug) können die Playoffs am Ostermontag aus eigener Kraft schaffen, Genf (zuhause gegen Lugano) ist auf fremde Hilfe angewiesen. Wir präsentieren die Ausgangslage und mögliche Szenarien vor dem Showdown.

ZSC Lions (Rang 5, 51 Spiele, Quotient: 1,706)

Die Rechnung für die Zürcher ist einfach: Die Lions müssen nur in die Pre-Playoffs, wenn sie in Langnau keinen Punkt holen und Biel und Genf nach 60 Minuten siegen.

Von Rang 4 bis Rang 7 (Pre-Playoffs) liegt für die Zürcher noch alles drin.

EHC Biel (Rang 6, 47 Spiele, Quotient: 1,660)

Mit einem Sieg nach 60 Minuten stehen die Seeländer in den Playoffs.

Holen die Bieler in Zug gleich viele Punkte wie Genf gegen Lugano, ist die Playoff-Quali ebenfalls geschafft.

Biel muss in die Pre-Playoffs, wenn die Genfer in der letzten Quali-Runde mehr Punkte holen als die Seeländer.

Der EHCB kann sich mit 3 Zählern Rang 5 ergattern, wenn der ZSC in Langnau nicht punktet.

Genf-Servette (Rang 7, 49 Spiele, Quotient: 1,653)

Die Romands schaffen die Playoffs, wenn sie im Heimspiel gegen Lugano mehr Punkte holen als Biel in Zug.

Gewinnt Biel nach 60 Minuten, muss Genf ebenfalls nach der regulären Spielzeit als Sieger feststehen und darauf hoffen, dass die ZSC Lions in Langnau nicht punkten.

Bei einer Niederlage nach 60 Minuten müssen die Genfer definitiv an den Pre-Playoffs teilnehmen.

Servette kann noch Rang 5 erreichen, wenn die Lions einen Nuller einfahren, sie selber 3 Punkte holen und Biel nicht nach 60 Minuten gewinnt.

Zug in den Playoffs gegen Davos oder Bern

Es bleibt also spannend. Im Moment steht einzig fest, dass Davos und Bern in den Pre-Playoffs ab Mittwoch in einer Best-of-3-Serie aufeinander treffen. Ebenfalls klar ist, dass Zug als Quali-Sieger in den Playoffs auf den HCD oder den SCB treffen wird.

2 Playoff-Paarungen am Montag fix

Zudem werden am Ostermontag ab ungefähr 18 Uhr 2 Playoff-Paarungen definitiv bekannt sein: Das Team auf Rang 3 spielt gegen das Team auf Rang 6, die Mannschaft auf Platz 4 misst sich mit dem Fünftplatzierten.