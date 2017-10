Kann Hofmann seine Torserie ausbauen?

Lugano-Stürmer Gregory Hofmann hat in 7 Spielen in Folge getroffen. Für den Rekord braucht er neben Effizienz auch Geduld: Dieser liegt bei 14 Partien mit Torerfolg.

Was auch immer Gregory Hofmann dieser Tage versucht, es scheint zu gelingen: Der Lugano-Stürmer hat in jedem seiner 7 Einsätze in dieser Saison getroffen. Total hat er gar schon 9 Tore auf dem Konto. Und dafür benötigte er nur 26 Schüsse (34 Prozent Trefferquote). Sein Erfolgsrezept erklärte er kürzlich gegenüber SRF:

In Freiburg will Hofmann seine Torjagd am Freitag fortsetzen. Zum Rekord fehlt dem bald 25-Jährigen allerdings noch einiges: Lance Nethery schaffte einst im HCD-Dress das Kunststück, in 14 Spielen in Folge zu treffen. In der Rangliste seit Einführung des Playoffs 1985/86 hat Hofmann insgesamt noch 25 Spieler vor sich.