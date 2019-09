Legende: Keine einfache Situation Fribourg-Gottéron muss sich auf mehreren Ebenen beweisen. Keystone

Fribourg-Gottéron hat als einziges Team in der National League noch keinen Punkt auf dem Konto. Klar, die Saanestädter absolvierten erst 2 Partien und haben damit bis zu 3 Spiele weniger bestritten als andere Mannschaften. Dennoch ist das Team von Trainer Mark French bereits zum Saisonauftakt unter Druck.

Inaktiv zu sein, während die anderen spielen, ist immer eine Challenge.

Die wenigsten Spiele, keine Punkte

Gottéron hinkt den anderen Teams nicht nur in Anzahl Spielen hinterher. Der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt schon 6 Punkte. Die Spieler sind mental gefordert und ihnen fehlt der Rhythmus. «Das ist keine leichte Situation für uns», sagt denn auch Marc Abplanalp gegenüber den Freiburger Nachrichten. Und French ergänzt: «Inaktiv zu sein, während die anderen spielen, ist immer eine Challenge.»

Die Null droht auch nach 3 Spielen

Am Dienstagabend steht für Freiburg nun das schwere Spiel bei den ZSC Lions an. Zum 3. Mal im 3. Spiel muss Gottéron auswärts ran. Die Zürcher haben in den bisherigen Heimspielen gegen Davos und Lausanne klare Siege gefeiert und 11 Tore geschossen. Gottéron hat in den Begegnungen gegen Biel und die SCL Tigers nur 3 Tore zustande gebracht. Offensiv muss von den «Drachen» also mehr kommen.

Holt Gottéron bei den ZSC Lions den ersten Saisonsieg? Ja, Freiburg setzt sich im Hallenstadion durch. Ja, Freiburg setzt sich im Hallenstadion durch. % Nein, für Gottéron setzt es eine weitere Niederlage ab. Nein, für Gottéron setzt es eine weitere Niederlage ab. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Ausfall der Ausländer

Doch mit Julien Sprunger fehlt dem Team der produktivste Spieler der vergangenen Jahre. Der Captain fällt mit einer Knieverletzung für längere Zeit aus. Jetzt muss vor allem von den Ausländern mehr kommen. Viktor Stalberg (Minus-4-Bilanz), Ryan Gunderson (Minus-4) und David Desharnais (Minus-3) weisen nach 2 Partien eine miserable Bilanz auf. Einzig Daniel Brodin (1 Tor und 1 Assist) konnte bisher Akzente setzen.

Sendebezug: SRF zwei, eishockeyaktuell, 17.09.2019, 22:25 Uhr