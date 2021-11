Legende: Verdienter Applaus Die Lakers begeistern auch zu Beginn der neuen Saison. Freshfocus

Die Lakers liegen nach gut einem Drittel der Regular Season in der National League auf Platz 5. Nach Verlustpunkten steht Rapperswil-Jona besser da als Mannschaften wie Lausanne, Lugano oder Bern. Wie kann das sein?

Es gab nicht wenige, die den Halbfinal-Vorstoss der Lakers im Frühjahr mehr oder weniger als «Zufall» taxierten. Schliesslich sei «Rappi» nur aufgrund glücklicher Umstände unter die letzten 4 vorgedrungen. Der neue, für schwächere Teams günstige Modus, ein behäbiges Biel in den Pre-Playoffs, ein desolates Lugano im Playoff-Viertelfinal. Anders wäre diese Überraschung doch gar nicht möglich gewesen, hiess es.

05:52 Video Archiv: Lakers eliminieren Lugano im Playoff-Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 22.04.2021. abspielen

Von Zufall kann nicht (mehr) die Rede sein

Die Lakers liefern in der aktuellen Saison eine Menge Argumente dafür, dass ihre jüngsten Erfolge nicht nur an den schwachen Gegnern liegen. Es ist höchste Zeit, den St. Gallern den Respekt entgegenzubringen, den sie sich über die letzten Jahre Schritt für Schritt (wieder) erarbeitet haben.

Die neue Saison begann für die Lakers schlecht. Nach 4 Spielen standen sie mit null Punkten da. Von aussen kam bereits leise Kritik am neuen Trainer Stefan Hedlund auf, der am Obersee das schwere Erbe des in Rapperswil-Jona verehrten und gefeierten Jeff Tomlinson angetreten hatte. Doch intern blieb man ruhig. Die ersten 4 Partien gingen zwar verloren, jedes dieser Spiele war aber über weite Strecken ausgeglichen und eng. Kein Grund, in Panik zu verfallen.

Ausgeglichenheit schaffen durch Vertrauen

Aus den nächsten 5 Spielen holte Rapperswil-Jona das Maximum von 15 Punkten und lancierte damit ein erstes Saisondrittel, das auch über den Obersee hinaus Eindruck hinterlassen hat. Besonders im heimischen Stadion waren die Lakers bis anhin stark unterwegs. Unter anderen der ZSC, Freiburg und kürzlich auch Davos konnten zuhause bezwungen werden.

04:39 Video Archiv: Die Lakers beenden die Davoser Siegesserie Aus powerplay vom 29.10.2021. abspielen

Das Fundament des Erfolgs basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Das klingt trivial, ist es auch. Nur, damit es funktioniert, müssen alle am gleichen Strang ziehen. Das klappt bei den Lakers aktuell bestens. Trainer Hedlund schenkt jungen Spielern wie Nando Eggenberger, Nathan Vouardoux oder Gian-Marco Wetter in Form von regelmässiger Eiszeit in allen möglichen Spielsituationen Vertrauen.

Legende: Hat in Rapperswil-Jona das Lachen wiedergefunden Nando Eggenberger, der zwischenzeitlich sogar den Topskorer-Helm trug. Freshfocus

Fehler machen ist bei «Rappi» erlaubt, weil sie Teil des Fortschritts sein sollen. Doch mittlerweile zahlen die Spieler dem Trainer das Vertrauen ohnehin schon mit mehr guten Aktionen als Fehlern zurück.

Cervenka macht den Unterschied

Eine solide Basis allein reicht aber nicht, um in einer derart ausgeglichenen Meisterschaft wie der National League um die Playoff-Plätze mitkämpfen zu können. Da kommt bei den Lakers Roman Cervenka ins Spiel. Der bald 36-jährige Tscheche hievt Rapperswil-Jona mit seiner Spielintelligenz und seiner unglaublichen Übersicht auf ein anderes Niveau. Seine 26 Skorerpunkte (18 davon Assists) werden aktuell nur von Langnaus Jesper Olofsson getoppt (27 Punkte).

Legende: Verleiht den Lakers das besondere Etwas Roman Cervenka. Freshfocus

So müssen die Lakers hoffen, dass Cervenka möglichst verletzungsfrei bleibt. Ohne den Ausnahmekönner würde das geschaffene Fundament noch stärker auf die Probe gestellt werden.

Dass sich mittlerweile aber selbst ein solcher Ausfall wegstecken lässt, zeigte sich zum Beispiel im Frühjahr im Playoff-Viertelfinal gegen Lugano, als Cervenka 2 Partien verletzt verpasste. Die Lakers gewannen beide Spiele. Aber es hiess ja damals, Lugano sei einfach schlecht drauf.