Ajoie gewinnt das 5. Spiel der Ligaquali gegen den Swiss-League-Meister La Chaux-de-Fonds 2:1 und steht einen Sieg vor dem Verbleib in der National League.

So schlecht, wie diese Ligaqualifikation einst begonnen hatte, so gut lief es gleich zu Beginn dieses möglicherweise vorentscheidenden Duells. 77 Sekunden waren gespielt, da nützte der Kanadier Guillaume Asselin einen Penalty zur frühen Führung – und das in Unterzahl. Im zweiten Drittel war es Thibault Frossard, der schon früh auf 2:0 erhöhte.

Danach fanden die Gäste aus dem Neuenburger Teil des Juras nicht mehr richtig ins Spiel. Erst 30,6 Sekunden vor Schluss gelang dem Schweden Sebastian Bengtsson der Anschlusstreffer – zu spät für die Wende. Diese hat damit Ajoie in dieser emotionsgeladenen Serie geschafft.

Legende: «Macht es!» Die Ajoie-Fans forderten am Samstag von ihrem Team den Ligaerhalt. Keystone/Georgios Kefalas

Ajoie vom 0:2 zum 3:2

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt erweist sich der Sieg in der Verlängerung in Spiel 3, als das jurassische Urgestein Jordane Hauert in der 93. Minute zum 3:2 getroffen hatte, immer mehr als der vielleicht entscheidende Knackpunkt.

Nun hat Ajoie zwei Chancen – am Ostermontag in La Chaux-de-Fonds und allenfalls am Mittwoch zuhause – für ein versöhnliches Saisonende.