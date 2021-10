Janis Moser wird die Saison wohl genau so wenig in der NHL beginnen wie Tim Berni und Brian Zanetti.

Legende: Beginnt die Saison wohl in der AHL Janis Moser. Keystone

Janis Moser gehört zumindest vorderhand nicht zum Kader des NHL-Teams der Arizona Coyotes. Der 21-jährige Verteidiger wird voraussichtlich seine erste Saison in Nordamerika mit den Tucson Roadrunners in der AHL beginnen.

Moser hatte im Sommer vom EHC Biel in die Organisation der Coyotes gewechselt. Im Trainingscamp hat er den Cut nun aber nicht geschafft.

Auch Berni und Zanetti in AHL

Dies gilt auch für zwei andere Schweizer, die ihre erste Saison in Übersee in Angriff nehmen. Tim Berni hat keine Aufnahme in der NHL-Mannschaft der Columbus Blue Jackets gefunden. Der 21-jährige Zürcher Verteidiger wurde nach Cleveland in die AHL geschickt. Grégory Hofmann und Dean Kukan, die weiteren Schweizer Spieler der Blue Jackets, sind nach wie vor im Camp der Mannschaft.

Auch Brian Zanetti hat den Cut im Trainingscamp der Philadelphia Flyers nicht überstanden. Der 18-jährige Verteidiger wurde nach rund 10 Tagen im Camp der NHL-Franchise zurück ins Juniorenteam, den Peterborough Petes in der OHL, geschickt. Zanetti stammt aus dem Nachwuchs des HC Lugano.