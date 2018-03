Die ZSC Lions stehen erstmals seit 2015 wieder im Playoff-Halbfinal. Zu verdanken haben dies die Zürcher einer massiven Leistungssteigerung ab Spiel 2 gegen den EV Zug.

Am Morgen nach dem 3:2-Overtime-Erfolg in der 5. Partie trafen wir Lions-Coach Hans Kossmann in Oerlikon. Der Schweiz-Kanadier gab Auskunft über ...

... das Erfolgsrezept gegen Zug

«Wir haben unsere Opferbereitschaft grausam gesteigert. Die Mannschaft hat mit viel Leidenschaft und viel Herz gespielt. Wir wussten immer, dass wir Talent haben. Aber in den Playoffs braucht es mehr als das.»

... die Ausgangslage für die Lions

«Seit Jahren ist der ZSC wieder einmal ohne Druck in den Playoffs. Wir sind nicht Favorit. Wir waren es nicht gegen Zug und wir werden es nicht gegen Bern sein. Die Mannschaft kann befreit auftreten.»

... Halbfinal-Gegner Bern

«Bern ist eine stabile, sehr ruhige Mannschaft. Sie blockieren enorm viele Schüsse. Es wird sehr schwierig, den SCB zu schlagen, denn das Team ist überall sehr gut besetzt. Aber auch wir sind ziemlich gut besetzt.»

... den Schlüssel zum Erfolg gegen den SCB

«Gegen eine Mannschaft wie Bern darf man nicht viele Fehler machen. Wir werden alle Hände voll zu tun haben. Aber ich vertraue meiner Mannschaft. Wie schon gegen Zug müssen wir auch gegen Bern diszipliniert und mit Leidenschaft spielen. Wichtig wird sein, unsere Strafen zu reduzieren. Denn Bern hat ein sehr gutes Powerplay.»

