Laut Tagesanzeiger steht die Suche des HC Davos nach einem neuen Trainer kurz vor dem Ende. In den kommenden Tagen müsste man sich mit Harijs Witolinsch nur noch über Details einig werden.

Auch Watson.ch untermauert die Gerüchte, wonach der 50-jährige Lette beim kriselnden HCD die Nachfolge von Arno Del Curto antreten wird. Witolinschs Agent Jaro Tuma habe bestätigt, dass die Verhandlungen mit dem Rekordmeister weit fortgeschritten seien.

In der Schweiz gut bekannt

Witolinsch blickt auf eine lange Schweizer Vergangenheit zurück. In der Saison 1992/93 sowie von 1996 bis 2001 war er in Chur als Spieler tätig. Nach seiner aktiven Karriere sammelte der Lette in der 2. Liga bei Oberthurgau erste Trainererfahrungen. Zuletzt amtete er als Coach und Assistenzcoach in der KHL sowie bei der russischen Nationalmannschaft.