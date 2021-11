Schliessen 06:02 Video Freiburg - Zug Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen 05:25 Video Davos - Biel Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen 04:01 Video Lugano - Genf Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen 03:29 Video Ambri - Ajoie Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen 03:44 Video Lausanne - Lakers Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen

Fribourg-Gottéron führt gegen Zug bis 35 Sekunden vor Schluss, gibt das Spiel aber noch aus der Hand.

Der HC Davos feiert gegen Leader Biel einen überragenden 8:0-Sieg.

Genf stürzt Lugano tiefer in die Krise, Ambri siegt gegen Ajoie in der Verlängerung und die Lakers siegen bei Lausanne.

Fribourg-Gottéron - Zug 4:5 n.V.

Lange sah Fribourg-Gottéron wie der sichere Sieger im Spitzenkampf gegen den EV Zug aus. Doch innert 54 Sekunden machte der Meister einen 1:3-Rückstand in der BCF-Arena wett. Erst traf Anton Lander nach einem Abpraller bei Freiburg-Torhüter Reto Berra (47.), dann war Lino Martschini mit einem Ablenker für den Ausgleich besorgt (48.). In der Folge waren die Freiburger, die das Geschehen 2 Drittel lang dominiert hatten, völlig von der Rolle. Doch die Saanestädter überstanden diese heikle Phase und kämpften sich in die Partie zurück. 3 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sorgte Sandro Schmid für die erneute Freiburg-Führung. Doch erneut brachte das Team von Christian Dubé den Vorsprung nicht über die Zeit. In der 60. Minute glich Jan Kovar das Geschehen wieder aus. In der Verlängerung war es dann erneut Lander (61.), der den EVZ zum Sieg schoss.

Davos - Biel 8:0

Der HC Davos sorgte mit einem spektakulären 8:0-Kantersieg gegen Leader Biel für ein Fest im Landwassertal. 8 verschiedene Torschützen netzten für Davos ein. Magnus Nygren (8., in Überzahl), Raphael Prassl (13., in Überzahl), Dennis Rasmussen (24.), Julian Schmutz (25.), Thomas Wellinger (46.), Axel Simic (50., in Überzahl), Andres Ambühl (55., in Unterzahl) und Valentin Nussbaumer (60., in Überzahl) trugen sich als Torschützen ein. So einseitig, wie sich das Resultat zum Schluss präsentiert, war das Spiel allemal nicht. Die Bieler kamen immer wieder zu Topchancen – doch Sandro Aeschlimann machte all diese Chancen mit teils mirakulösen Paraden zunichte. Für den HCD ist es der 8. Sieg im 9. Spiel.

Lugano - Genf 1:4

Dem HC Lugano mit Coach Chris McSorley läuft es weiterhin überhaupt nicht nach Wunsch. Die Tessiner konnten auch im Heimspiel gegen Mc Sorleys Ex-Klub, die ebenfalls formschwachen Genfer, überhaupt keine Akzente setzen und verloren mit 1:4. Valtteri Filppula (3.) und Joël Vermin (9.) sorgten in einem ansonsten ereignisarmen ersten Drittel bereits früh für eine Westschweizer 2:0-Führung. Arnaud Riat (33.) und Josh Jooris (38.) stellten den Sieg bereits im Mitteldrittel sicher. Giovanni Morini gelang erst in der 56. Minute der Ehrentreffer für Lugano. In den letzten acht Spielen konnten die Tessiner nur zweimal als Sieger vom Eis gehen.

Ambri - Ajoie 3:2 n.V.

Ajoies neuer Ausländer Maxime Fortier, der bereits gegen den ZSC am Freitag erfolgreich gewesen war, stellte auch in Ambri seine Qualitäten unter Beweis. Der 23-Jährige glich für den Aufsteiger nach 0:1- und 1:2-Rückstand jeweils aus. In der Verlängerung konnte Fortier aber nicht reüssieren. Dario Bürgler sorgte in der 61. Minute für die Entscheidung zu Gunsten der Tessiner.

Lausanne - Rapperswil-Jona 2:5

Nur gerade 33 Sekunden brauchte Lakers-Stürmer Dominic Lammer, um alleine auf Lausanne-Goalie Tobias Stephan loszuziehen und zum 1:0 zu treffen. Nachdem Yannick-Lennart Albrecht in der 11. Minute auf 2:0 erhöht hatte, zeigten sich die Rapperswiler defensiv stabil. Auf den Anschlusstreffer durch Jiri Sekac (31.) antworteten die Rosenstädter wieder mit zwei Toren. Den kurzen Hoffnungsfunken in der 56. Minute (Joel Genazzis Tor zum 2:4) erlosch Yannik Brühschweiler mit der Entscheidung.

