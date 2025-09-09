Inhalt

National League am Dienstag - Audio-Konferenz mit zwei Derbys und Davos – Zug Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

Die Audio-Konferenz begleitet die Dienstagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt: SCL Tigers - Bern (live aus dem Stadion)

Kloten - ZSC Lions (live aus dem Stadion)

Davos - Zug (live aus dem Stadion)

Freiburg - Ambri (live aus dem Stadion)

Biel – Ajoie

Lugano – Lakers Resultate National League Aktuelle Spiele & Tabelle

