National League am Dienstag Audio-Konferenz mit zwei Derbys und Davos – Zug

Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Die Audio-Konferenz begleitet die Dienstagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt:

  • SCL Tigers - Bern (live aus dem Stadion)
  • Kloten - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
  • Davos - Zug (live aus dem Stadion)
  • Freiburg - Ambri (live aus dem Stadion)
  • Biel – Ajoie
  • Lugano – Lakers

Resultate National League

