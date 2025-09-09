National League am Dienstag
-
Audio-Konferenz mit zwei Derbys und Davos – Zug
Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.
Die Audio-Konferenz begleitet die Dienstagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt:
- SCL Tigers - Bern (live aus dem Stadion)
- Kloten - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
- Davos - Zug (live aus dem Stadion)
- Freiburg - Ambri (live aus dem Stadion)
- Biel – Ajoie
- Lugano – Lakers
Resultate National League