Inhalt
National League am Dienstag
Der Saisonauftakt live in der Audio-Konferenz
Verfolgen Sie die erste Vollrunde der neuen National-League-Saison hier in der Audio-Konferenz.
Die National League startet am Dienstagabend mit spannenden Affichen in die neue Saison. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:
- Zug - Bern (live aus dem Stadion)
- ZSC Lions - Biel (live aus dem Stadion)
- Lakers – SCL Tigers (live aus dem Stadion)
- Davos - Lausanne (live aus dem Stadion)
- Ambri-Piotta – Kloten
- Genf-Servette – Ajoie
- Freiburg – Lugano
