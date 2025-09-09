 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

National League am Dienstag Der Saisonauftakt live in der Audio-Konferenz

Verfolgen Sie die erste Vollrunde der neuen National-League-Saison hier in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Teilen
Bully zwischen einem Davoser und einem Lausanner
Legende: «Face-Off» Am Dienstag fällt der Startschuss zur neuen National-League-Saison, unter anderem mit der Partie Davos – Lausanne. Keystone/Jürgen Staiger

Die National League startet am Dienstagabend mit spannenden Affichen in die neue Saison. Ab 19:45 Uhr können Sie die Audio-Konferenz bei SRF wie folgt verfolgen:

  • Zug - Bern (live aus dem Stadion)
  • ZSC Lions - Biel (live aus dem Stadion)
  • Lakers – SCL Tigers (live aus dem Stadion)
  • Davos - Lausanne (live aus dem Stadion)
  • Ambri-Piotta – Kloten
  • Genf-Servette – Ajoie
  • Freiburg – Lugano

Resultate National League

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)