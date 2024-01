National League am Dienstag

Legende: Trifft gleich im 1. Spiel für den neuen Arbeitgeber Riley Sheen (m.). Freshfocus/Urs Flüeler

Der EV Zug lanciert das Jahr 2024 mit einem 4:0-Sieg über die Rapperswil-Jona Lakers erfolgreich.

Am Dienstagabend finden in der National League 6 weitere Partien statt. Verfolgen Sie die Runde ab 19:45 Uhr live in der Audio-Konferenz.

Zug – Rapperswil-Jona Lakers 4:0

Dem EV Zug ist der Auftakt ins neue Jahr geglückt. Gegen die Rapperswil-Jona Lakers feierte Dan Tangnes' Mannschaft einen 4:0-Sieg. Neuzugang Riley Sheen eröffnete in der 23. Minute bei seinem Debüt für die Zentralschweizer das Skore. 5 Minuten später sorgten Lukas Bengtsson und Attilio Biasca mit einem Doppelschlag innert 10 Sekunden für klare Verhältnisse. Die Lakers fanden an der starken Zuger Defensive und an Leonardo Genoni, der seinen 1. Shutout der Saison feierte, während des gesamten Spiels kein Vorbeikommen und kassierten im Schlussdrittel gar noch ein 4. Gegentor durch Sven Leuenberger (54.).