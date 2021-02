Bern in der Krise – jetzt ausgerechnet 3 Mal gegen den ZSC

National League am Donnerstag

Legende: Wer hat im zweiten Saisonduell die Nase vorn? Die ZSC Lions empfangen den SCB Bern. Freshfocus

Erst einmal standen sich der SC Bern und die ZSC Lions in dieser Saison bisher gegenüber. Nun steht am Donnerstag das erste von gleich 3 Duellen innert 8 Tagen auf dem Programm. Die erste Begegnung entschied der ZSC am 16. Oktober 2020 mit 3:0 für sich.

Einen Favoriten für die anstehenden Partien zu bestimmen, ist ein Leichtes: Während die Zürcher eine relativ konstante Saison spielen und zuletzt wieder etwas näher an den entrückten Leader aus Zug rangekommen sind, spricht die jüngste Vergangenheit nicht für den SCB:

Seit der Rückkehr aus der 3-wöchigen Quarantäne warten die Berner auf den 1. Sieg

Von den letzten 10 Spielen gewann der SCB nur ein einziges.

Im Kellerduell gegen die Lakers blieben die Berner am Dienstag chancenlos und verloren mit 2:5.

Bezeichnend für die Berner Misere ist zudem die Powerplay-Ausbeute. Seit exakt 34 Minuten haben die Hauptstädter in Überzahl keinen Treffer mehr erzielt.

Umgekehrte Vorzeichen

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Innert zwei Jahren haben sich die Vorzeichen für diese Begegnung gekehrt. In der Saison 2018/19 taumelte der amtierende Meister ZSC durch die Saison und verpasste schliesslich die Playoffs. Alle 6 Saisonduelle zwischen den «Bären» und den «Löwen» entschied der spätere Meister Bern für sich.

SCB-ZSC in der Saison 2018/19 ZSC-SCB: 1:2

SCB-ZSC: 3:2

ZSC-SCB: 1:4

SCB-ZSC: 3:0

ZSC-SCB: 1:3

SCB-ZSC: 5:4

Auch der SC Bern ist wegen der abgebrochenen letzten Saison noch immer amtierender Meister. Dank der Modusänderung und den damit verbundenen Pre-Playoffs (mit den Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10) liegen die Playoffs (Top 8) für die «Mutzen» theoretisch noch in Reichweite. Doch nur schon das Erreichen der Pre-Playoffs ist in der aktuellen Verfassung der Berner nicht realistisch.

Deutlich wahrscheinlicher ist es, dass den Lions das gleiche Kunststück gelingt, wie dem SCB vor 2 Jahren – der Meistertitel und eine makellose Bilanz im Direktduell. Den 2. Schritt zur Siegesserie gegen die Berner können die ZSC Lions am Donnerstagabend im Hallenstadion machen.

Bereits am Freitag steht die nächste Begegnung auf dem Programm. Am 12. Februar steigt in Bern dann das dritte Duell innert 8 Tagen.

