National League am Freitag
-
Audio-Konferenz mit Ambri – ZSC und Lakers – Bern
Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.
Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt:
- Ambri - ZSC (live aus dem Stadion)
- Rapperswil-Jona Lakers - Bern (live aus dem Stadion)
- Kloten - Zug (live aus dem Stadion)
- SCL Tigers - Ajoie (live aus dem Stadion)
- Freiburg – Lugano
- Lausanne – Biel
Resultate National League