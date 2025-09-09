Inhalt

National League am Freitag - Audio-Konferenz mit Ambri – ZSC und Lakers – Bern Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

Legende: Treffen sich am Freitag in der Leventina Ambri-Piotta und die ZSC Lions. Freshfocus/Nico Ilic Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt: Ambri - ZSC (live aus dem Stadion)

Rapperswil-Jona Lakers - Bern (live aus dem Stadion)

Kloten - Zug (live aus dem Stadion)

SCL Tigers - Ajoie (live aus dem Stadion)

Freiburg – Lugano

Lausanne – Biel Resultate National League Aktuelle Spiele & Tabelle

