National League am Freitag Audio-Konferenz mit Ambri – ZSC und Lakers – Bern

Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 6 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

ZSC und Ambri.
Legende: Treffen sich am Freitag in der Leventina Ambri-Piotta und die ZSC Lions. Freshfocus/Nico Ilic

Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 6 Partien wie folgt:

  • Ambri - ZSC (live aus dem Stadion)
  • Rapperswil-Jona Lakers - Bern (live aus dem Stadion)
  • Kloten - Zug (live aus dem Stadion)
  • SCL Tigers - Ajoie (live aus dem Stadion)
  • Freiburg – Lugano
  • Lausanne – Biel

Resultate National League

