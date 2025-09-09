 Zum Inhalt springen

National League am Freitag Audio-Konferenz mit Zürichsee-Derby und Bern-Lugano

Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 5 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

09.09.2025, 08:54

Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 5 Partien wie folgt:

  • Bern - Lugano (live aus dem Stadion)
  • Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
  • Kloten - Lausanne (live aus dem Stadion)
  • SCL Tigers - Genf-Servette (live aus dem Stadion)
  • Zug - Ajoie

