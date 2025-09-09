National League am Freitag
Audio-Konferenz mit Zürichsee-Derby und Bern-Lugano
Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 5 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.
Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 5 Partien wie folgt:
- Bern - Lugano (live aus dem Stadion)
- Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions (live aus dem Stadion)
- Kloten - Lausanne (live aus dem Stadion)
- SCL Tigers - Genf-Servette (live aus dem Stadion)
- Zug - Ajoie
Resultate National League