Inhalt

National League am Freitag - Audio-Konferenz mit Zürichsee-Derby und Bern-Lugano Verfolgen Sie das heutige Geschehen in der National League mit 5 Partien bei SRF in der Audio-Konferenz.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Die Audio-Konferenz begleitet die Freitagsrunde in der National League mit 5 Partien wie folgt: Bern - Lugano (live aus dem Stadion)

Rapperswil-Jona Lakers - ZSC Lions (live aus dem Stadion)

Kloten - Lausanne (live aus dem Stadion)

SCL Tigers - Genf-Servette (live aus dem Stadion)

Zug - Ajoie Resultate National League Aktuelle Spiele & Tabelle

SRF