National League am Sonntag

Legende: Eröffnete das Skore Valentin Nussbaumer tanzt Simon Hrubec aus und erzielt das 1:0. Keystone/Jürgen Staiger

Davos kommt in der National League dank Toren von Valentin Nussbaumer, Andres Ambühl und Matej Stransky zu einem 3:0-Erfolg gegen die ZSC Lions.

Davos – ZSC Lions 3:0

Nach drei Pleiten in Serie hat Davos auf die Siegerstrasse zurückgefunden und vor heimischem Publikum auch das zweite Saisonduell gegen die ZSC Lions für sich entschieden. Valentin Nussbaumer beendete in der 22. Minute mit dem 1:0 eine 12 Partien andauernde persönliche Durststrecke. Nur zwei Minuten später doppelte Joakim Nordström vermeintlich nach, der Treffer wurde aber wegen einer Goalie-Behinderung aberkannt.

Der zweite Davoser Treffer fiel schliesslich kurz nach Beginn des Schlussabschnitts. Andres Ambühl profitierte von einem Fehler Dario Trutmanns und erwischte Simon Hrubec mit einem Backhand-Schuss (42.). Mikko Lehtonen hatte in der 36. Minute den Zürcher Ausgleich verpasst, er scheiterte genauso am Pfosten wie Derek Grant kurz vor der ersten Sirene. Matej Stransky traf kurz vor Schluss noch zum 3:0 ins leere Tor. Die Lions haben nun ihrerseits dreimal in Folge verloren.