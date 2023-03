Legende: Ist zum Zuschauen verdammt Chris DiDomenico. PostFinance/KEYSTONE/Peter Schneider

Eine Spielsperre für DiDomenico

Chris DiDomenico muss für eine Partie zuschauen. Der Stürmer des SC Bern wurde von der Disziplinarkommission der National League für das Vortäuschen eines Fouls in der Partie gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit einer Busse von 6000 Franken belegt. Da es sich bereits um das dritte derartige Vergehen des Kanadiers in dieser Saison handelt, wurde zusätzlich eine Spielsperre ausgesprochen. Damit verpasst der beste SCB-Skorer (21 Tore, 29 Assists) das Duell mit den SCL Tigers am Donnerstag.