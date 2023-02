Legende: Musste in Langnau vom Eis begleitet werden Dominik Schlumpf (Mitte). Keystone/Marcel Bieri

EVZ muss auf Schlumpf und Stalder verzichten

Dem EV Zug fehlen vorderhand zwei Verteidiger. Dominik Schlumpf zog sich am Freitag im Auswärtsspiel gegen die SCL Tigers eine Verletzung an den unteren Extremitäten zu. Er fällt vier bis sechs Wochen aus. Tags darauf erlitt Livio Stadler im Heimspiel gegen Kloten eine Verletzung an der Hand, die ihn auf unbestimmte Zeit ausser Gefecht setzt. Aufgrund der beiden Ausfälle holt der EVZ den in die Swiss League an den HC La Chaux-de-Fonds ausgeliehenen Verteidiger Rémi Vogel zurück.