Legende: Stösst zur Nationalmannschaft Roger Karrer. Keystone/Archiv

Drei Veränderungen in Fischers Aufgebot

Der Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer muss drei Veränderungen in seinem Aufgebot für den am Donnerstag beginnenden Deutschland Cup in Krefeld vornehmen. Für die verletzten Dominik Egli, Valentin Nussbaumer (beide Davos) und Noah Rod (Servette) rücken Roger Karrer, Tyler Moy (beide Servette) und der mögliche Nationalmannschafts-Debütant Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron) nach. Die Vorbereitung auf den Deutschland Cup beginnt am Montag in Cham. Am Donnerstag trifft die Schweiz auf die Slowakei, am Samstag auf Deutschland und am Sonntag auf Russland.