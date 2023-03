Legende: Fuhr den Schiri um Anthony Rouiller. Pascal Müller / freshfocus

Ajoie drei Partien ohne Rouiller

Der HC Ajoie muss in den ersten drei Playout-Spielen gegen die SCL Tigers auf seinen Verteidiger Anthony Rouiller verzichten. Der 29-Jährige hatte sich im im letzten Spiel der Qualifikation gegen Genf-Servette (2:3) am 4. März eines Vergehens gegen einen Schiedsrichter schuldig gemacht. Rouiller hatte den Offiziellen von hinten touchiert, worauf dieser aufs Eis stürzte. Neben den Spielsperren brummte ihm die Diszilpinarkommission eine Busse von 2300 Franken auf. Die erste Partie der Serie bestreiten die Jurassier am Dienstag auswärts in Langnau.