Legende: Bis zum Saisonende im Emmental David Rautio. imago images/Bildbyran/Simon Eliasson

Tigers holen Backup-Goalie

Die SCL Tigers haben Torhüter David Rautio verpflichtet. Der 37-jährige Schwede erhält einen Vertrag für den Rest der Saison. Rautio war in den letzten 10 Jahren in der höchsten schwedischen Liga beschäftigt, in dieser Saison kam er beim Timra IK zu bisher 5 Einsätzen. Die Emmentaler teilten mit, man habe den Routinier «als Absicherung» geholt, um allfällige Verletzungen der beiden Goalies Luca Boltshauser und Stéphane Charlin in der Saisonschlussphase kompensieren zu können.