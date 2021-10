Legende: Ihnen wurde das Duell gegen RB München zum Verhängnis Spieler des EVZ. Keystone

Weitere Corona-Fälle beim EVZ

Obwohl der EV Zug zu 100 Prozent durchgeimpft ist, lässt das Coronavirus die Zuger nicht in Ruhe. Die Ergebnisse der am Dienstag durchgeführten PCR-Tests bestätigten zwei positive Fälle, nachdem bereits am Montag 2 Teammitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Damit sind insgesamt 4 Personen (darunter 3 Spieler und ein Staff-Mitglied) beim Schweizer Meister Corona-positiv, weswegen der Klub am Donnerstag eine weitere Testreihe durchführen wird.

Auch Freiburg bestreitet Achtelfinal-Hinspiel zuhause

Nach den ZSC Lions bestreitet nun auch Fribourg-Gottéron sein Hinspiel in den Achtelfinals der Champions League gegen RB München zuhause. Die beiden Heimspiele der letzten im Wettbewerb verbliebenen National-League-Vertreter finden am 16. November statt. Eine Woche später gastieren die Lions in Ängelholm bei Rögle, Fribourg tritt am 24. November in München an.