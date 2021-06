Legende: Traf an der Eishockey-WM 2017 gegen die Schweiz Juuso Hietanen (l.). Keystone

Ein Finne für Ambri

Ambri-Piotta nimmt für die kommende Saison den Finnen Juuso Hietanen unter Vertrag. Der 36-jährige Verteidiger spielt erstmals für einen Schweizer Klub. Hietanen stand die vergangenen 10 Jahre in der KHL unter Vertrag, zuletzt seit 2015 bei Dynamo Moskau. Auf internationaler Ebene nahm Hietanen mit Finnland an zwei Olympischen Spielen teil und gewann 2014 in Sotschi eine Bronzemedaille. Zudem stand er an 7 Weltmeisterschaften im Nationalteam und gewann 2014 in Minsk und 2016 in Moskau jeweils eine Silbermedaille.