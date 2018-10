Der kanadische Verteidiger will seine Karriere bei Ilves Tampere in Finnland fortsetzen.

Langnaus Verteidiger Cam Barker will seine Karriere in Finnland fortsetzen. Der 32-jährige Kanadier kam im vergangenen Januar zu den SCL Tigers, brach sich im Februar in seinem 3. Spiel für die Emmentaler den Fuss und fiel für den Rest der Saison aus. Barker absolviert einen Test-Monat bei Ilves Tampere. Überzeugt er mit seinen Leistungen in Finnland, erhält er einen bis Ende Saison laufenden Vertrag.