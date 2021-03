Legende: Wechselt bald die Farben Daniel Manzato. Keystone

Karhunen muss SCB verlassen, Manzato kommt

Der SC Bern setzt in der kommenden Saison nicht mehr auf den finnischen Torhüter Tomi Karhunen. Der auslaufende Vertrag mit dem seit November 2019 in Bern spielenden Keeper wird nicht verlängert. Das Torhüter-Duo bilden ab dem kommenden Sommer Philip Wüthrich und Daniel Manzato. Der SCB stattete Manzato, der von Genf-Servette zum Cupsieger stösst, mit einem Vertrag über ein Jahr als zweiter Torhüter hinter Wüthrich aus. Bereits jetzt ist klar, dass der 37-jährige Manzato nur eine Saison in Bern spielen wird. Anschliessend soll der eigene Junior Andri Henauer dessen Platz einnehmen.

Saisonende für Lausannes Hudacek

Der Lausanne HC wird die Saison ohne Libor Hudacek beenden müssen. Der nach dem Abgang von Cory Conacher gekommene slowakische Stürmer verletzte sich am Dienstag gegen Biel am Unterschenkel, nachdem Biels Kanadier Marc-Antoine Pouliot auf ihn gestürzt war. Gemäss dem Nachrichtenportal von Le Matin wurde der 30-Jährige am Donnerstag operiert. Hudacek war Ende Februar vom KHL-Klub Nischnekamsk zu den Waadtländern gestossen und bestritt nur 4 Partien (2 Tore/1 Assist) für den LHC.