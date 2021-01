Legende: Unterschiedlich lange Quarantäne Der SCB hat nicht genügend Spieler, um am Sonntag gegen Zug anzutreten. Freshfocus

Weiteres SCB-Spiel verschoben

Das Coronavirus verhindert eine weitere Meisterschaftspartie des SC Bern am vorgesehenen Termin. Das Spiel vom nächsten Sonntag gegen Leader Zug muss verschoben werden. Der SCB verfügt wegen unterschiedlich langer Quarantäne-Dauer weiterhin nicht über genügend Spieler. Das neue Datum für die Begegnung ist noch nicht festgelegt. Sein letztes Spiel in der National League hat Bern am 5. Januar (3:1-Sieg gegen Ambri-Piotta) bestritten. Seither sind wegen der Quarantäne-Bestimmungen sieben Partien mit den Bernern verschoben worden.