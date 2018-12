Jason Fuchs fällt bis Ende Januar aus. Der Bieler wurde am Samstag im Spiel gegen Freiburg von einem Puck am Hals getroffen und erlitt einen Bruch des Kehlkopfs. Er wurde in der Nacht zum Sonntag ins Berner Inselspital transferiert und am Sonntagmorgen erfolgreich operiert. Bis sich Fuchs von seiner schweren Verletzung erholt hat, dürften 6 Wochen vergehen.