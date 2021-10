Legende: Muss kürzer treten Alexander Jakowenko. Freshfocus

Bänderriss bei Biels Jakowenko

Biel muss voraussichtlich knapp einen Monat auf Alexander Jakowenko (23) verzichten. Der russisch-kasachische Verteidiger erlitt am Samstag beim 4:1-Sieg der Seeländer bei den ZSC Lions einen Bänderriss am Fuss. In zehn Meisterschaftsspielen realisierte der bislang überzeugende Jakowenko vier Tore und zehn Assists.