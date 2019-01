Biel holt Finnen

Der EHC Biel hat für den Rest der Saison Jarno Kärki verpflichtet. Der Finne stürmte seit 3 Jahren für seinen Juniorenklub Ässät in der höchsten finnischen Liga. In dieser Saison gelangen dem 24-Jährigen in 41 Spielen 30 Skorerpunkte. Kärki ist sowohl als Center als auch auf dem linken Flügel einsetzbar.

Saisonende für Vukovic

Für Daniel Vukovic von Genf-Servette ist die Saison zu Ende. Der 31-jährige Verteidiger zog sich am vergangenen Donnerstag bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen Ambri eine Verletzung am Unterkörper zu.

Haas erhält von SCB Ausstiegsklausel

Der SC Bern verlängert den Vertrag mit Nationalstürmer Gaëtan Haas vorzeitig um ein Jahr. Allerdings erhält der nun bis zum Ende der Saison 2020/21 laufende Kontrakt eine NHL-Ausstiegsklausel. Mit dem ursprünglichen Arbeitspapier war es Haas nicht erlaubt, den SCB in Richtung Nordamerika zu verlassen. Diese Chance könnte der bald 27-jährige Center nun im kommenden Sommer packen, sofern ihm ein NHL-Klub eine Offerte unterbreitet.