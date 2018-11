Michal Birner und Fribourg-Gottéron gehen ab sofort getrennte Wege. Der Stürmer nennt private Gründen für die sofortige Auflösung des bis Ende Saison laufenden Vertrages. Birner wechselte im November 2016 von Traktor Tscheljabinsk in die Schweiz und erzielte in 94 Partien für Fribourg 23 Tore und 56 Assists. In der laufenden Meisterschaft kam er nur in neun Partien zum Einsatz (drei Assists), zuletzt fehlte er wegen einer Knieverletzung.

Nach Fabrice Herzog, der zum HC Davos wechseln wird, verlieren die ZSC Lions einen weiteren Internationalen an einen Liga-Konkurrenten. Der 21-jährige Roger Karrer wechselt kommende Saison vom Schweizer Meister zu Genf-Servette. Der Verteidiger unterschrieb einen Vertrag für 3 Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für die ZSC Lions erzielte Karrer, der beim vergangenen Deutschland-Cup sein Nati-Debüt feierte, in 96 Spielen 11 Skorerpunkte.