Legende: Beendet seine Karriere Cody Almond. Pascal Muller/freshfocus

Cody Almond macht Schluss

Cody Almond beendet seine Karriere, wie der ehemalige Stürmer von Genf-Servette und Lausanne in den sozialen Medien bekanntgab. Der 35-jährige Kanada-Schweizer war zuletzt ohne Klub, nachdem er mit Lausanne im vergangenen Frühling im Playoff-Final den ZSC Lions unterlegen war. Almond kam 2012 in die Schweiz und spielte während sieben Saisons für Servette, ehe er zu Lausanne wechselte. In der National League bestritt der Stürmer 465 Partien, dabei verzeichnete er 225 Punkte. Almond spielte auch für die Schweizer Nationalmannschaft, so unter anderem an den Winterspielen 2018 in Südkorea.

National League