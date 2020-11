Legende: Bleibt am Dienstag gänzlich leer Die Lausanner Eishalle. Freshfocus

Lausanne: Spiel gegen Lakers wegen Corona-Fall verschoben

Die National-League-Partie zwischen Lausanne und Rapperswil kann am Dienstag nicht stattfinden. Grund dafür ist ein Corona-Fall bei den Waadtländern, das Team befindet sich in Quarantäne. Der Leader aus Lausanne bewies zuletzt exzellente Form und kanterte Freiburg 6:1 nieder. Es ist nicht das einzige geplante Spiel, welches am 10. November nicht über die Bühne gehen kann: Da sich Servette noch bis und mit 9. November in Quarantäne befindet, ist das Spiel der Genfer gegen Lugano ebenfall verschoben worden.

Diese Schweizer Profiteams spielen derzeit nicht Fussball, Super League:



Genf Nach 8 positiven Fällen im Team und Staff gab es Ende der Woche 44 Quarantäne-Massnahmen.

Details sind keine bekannt.

Die Partie gegen den FCZ (31.10.) fand nicht statt.

Auch das Spiel in Vaduz (8.11.) musste verschoben werden.

Sion Die ursprüngliche Quarantäne-Frist ist abgelaufen.

Bei den Nachtests gab es per 2.11. erneut 22 Corona-Fälle.

Über erneute Massnahmen sind keine Details bekannt.

Die Partie gegen Luzern (4.11.) fand nicht statt.

Auch das Spiel der 8. Runde Basel - Sion (8.11.) musste verschoben werden.





Eishockey, National League:



Lausanne Nach einem positiven Test am 9.11. ist das Team vorsorglich in Quarantäne.Partie gegen Rapperswil (10.11.) wurde verschoben.

Servette Quarantäne bis am 9. November

Zug Nach temporärer Quarantäne per 30.10. ist der Grossteil des Teams zurück im Training.

Es ist damit zu rechnen, dass der EVZ per 10.11. bei der NL-Fortsetzung wieder einsatzfähig ist.



Kloten muss in Quarantäne

Auch Swiss-League-Vertreter Kloten muss in Quarantäne. Mehrere Spieler seien am Wochenende positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden, erklärte der Klub am Montag. Die Mannschaft befindet sich bereits in Quarantäne, welche nach Anordnung des Kantonsarztes bis und mit 15. November andauert. Damit entfallen die Auswärtsspiele gegen Olten (11.11.), Langenthal (15.11.) sowie das Heimspiel gegen die GCK Lions (13.11.).