Legende: Verlässt den HCD Tomas Kundratek. Keystone

Kundratek verlässt den HC Davos

Der zu Jahresbeginn von Davos verpflichtete Tscheche Tomas Kundratek verlässt die Bündner nach 19 Meisterschaftsspielen in Richtung Heimat. Der 29-jährige Verteidiger erhielt bei seinem Stammklub Ocelari Trinec aus der Extraliga einen Dreijahresvertrag.

Lausanne bestreitet 2 CHL-Spiele in Yverdon

Da das neue Stadion des HC Lausanne erst am 24. September eingeweiht wird, müssen die Romands ihre ersten beiden Heimspiele in der Champions Hockey League in Yverdon bestreiten. Betroffen ist die Partie vom 6. September gegen Yunost Minsk und jene zwei Tage später gegen die Lahti Pelicans.