Legende: Dürfen ab sofort wieder mittun Die Spieler des Lausanne HC. Keystone

Lausanne nicht mehr in Quarantäne

Die vorsorgliche Quarantäne des Lausanne HC ist zu Ende. Die Mannschaft ist somit einsatzbereit und wird ab Freitag wieder am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Die Waadtländer empfangen in einem Nachtragsspiel der 34. Runde die Lakers. Neu angesetzt wurde am 12. Februar zudem die Partie EV Zug - SCL Tigers (ursprünglich am 26. März geplant).