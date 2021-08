Legende: Trug auch schon das Dress der Nationalmannschaft Aleksi Saarela. imago images

Langnau verpflichtet Saarela

Die SCL Tigers nehmen den finnischen Stürmer Aleksi Saarela für ein Jahr unter Vertrag. Der 24-Jährige, der in der Saison 2019/2020 für die Florida Panthers zu einigen NHL-Einsätzen gelangt war, spielte zuletzt in der finnischen Liga für Lukko. Für seinen Stammverein verzeichnete der Center in 43 Spielen 37 Skorerpunkte (23 Tore).