Legende: Kehrt zurück nach Europa Sami Vatanen. imago images

Verteidiger Vatanen wechselt nach Genf

Genf-Servette ist in der noch jungen Saison ein Transfercoup geglückt. Die Servettiens verpflichten den Finnen Sami Vatanen per sofort als 5. Ausländer. Der 30-jährige Offensiv-Verteidiger kehrt nach 9 Saisons in der NHL nach Europa zurück. Seine 473 Partien in Nordamerika absolvierte er für Anaheim, New Jersey, Carolina und Dallas. Vatanen traf am Montag in Genf ein und sollte den «Grenat» bereits am Freitag im Auswärtsspiel in Zug erstmals zur Verfügung stehen.

02:54 Video Archiv: Genf holt 2 Punkte bei Ajoie Aus sportheute vom 25.09.2021. abspielen

2 Spielsperren gegen Luganos Tschumi

Der HC Lugano muss auch im Auswärtsspiel am Dienstag in Freiburg ohne den Kanada-Schweizer Evan Tschumi auskommen. Der Stürmer wurde wegen eines Stockschlags gegen Marc Aeschlimann von den ZSC Lions im Meisterschaftsspiel vom vergangenen Freitag für zwei Spiele gesperrt und mit 1700 Franken gebüsst. Eine Spielsperre hat Tschumi bereits abgesessen.