Legende: Hat sich gegen Ambri verletzt Tanner Richard. Keystone

Servette eine Weile ohne Richard

Genf-Servette wird für 3 bis 4 Wochen auf die Dienste seines Stürmers Tanner Richard verzichten müssen. Der Schweizer Nationalspieler verletzte sich im 1. Drittel des Spiels gegen Ambri-Piotta am Samstag (1:2) am Oberkörper. Tests vom Montag ergaben, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Dies gab der Klub am Montag auf seiner Website bekannt, ohne nähere Angaben zu machen.

Cup-Viertelfinal neu angesetzt

Der Cup-Viertelfinal zwischen Titelverteidiger Ajoie und dem SC Bern findet neu am 14. Dezember statt. Die Partie war ursprünglich am 30. November vorgesehen, musste aber wegen eines Coronafalls und der verordneten Quarantäne bei den Bernern verschoben werden.