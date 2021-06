Legende: Zieht nach Schweden Brian Gibbons. Freshfocus

Gibbons und Lausanne gehen getrennte Wege

Brian Gibbons setzt seine Karriere in Schweden fort. Der amerikanische Stürmer, der in der vergangenen Saison beim Lausanne HC unter Vertrag stand und in 52 Spielen 35 Skorerpunkte (11 Tore) realisierte, unterschrieb bei Linköping einen Einjahresvertrag. Dort wird Gibbons Teamkollege des Kanadiers Ben Maxwell, der in den letzten beiden Spielzeiten für die SCL Tigers aufgelaufen war.

ZSC Lions lange ohne Riedi

Die ZSC Lions müssen in den ersten Wochen der neuen Saison ohne Willy Riedi auskommen. Der 23-jährige Stürmer verletzte sich im Training am Knie und fällt rund vier Monate aus. Er wurde bereits operiert.

Randegger von den Lakers zu Kloten

Flurin Randegger setzt seine Karriere in der Swiss League fort. Der 33-jährige Verteidiger verlässt die Rapperswil-Jona Lakers nach 2 Saisons und wechselt zum EHC Kloten. In der National League hat Randegger für Davos, Biel, Genf, Bern, die SCL Tigers und Rapperswil-Jona insgesamt 647 Spiele absolviert. In Kloten unterschrieb er einen 2-Jahres-Vertrag.