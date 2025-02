Legende: Muss aussetzen Stéphane Charlin (Mitte). KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Charlin am Knie verletzt

Stéphane Charlin, der Nummer-1-Torhüter der SCL Tigers und seit dieser Saison auch Goalie in der Nationalmannschaft, fällt mit einer Knieverletzung aus. Die Tigers sprechen in einem Communiqué von einer Pause von sechs bis acht Wochen. Charlin prallte am Sonntagnachmittag mit dem Lugano-Stürmer Michael Joly zusammen und musste nach 17 Minuten ausgewechselt werden. Damit wird der 24-Jährige auch bei der Euro Hockey Tour in Schweden (6. bis 9. Februar) fehlen. Wer für ihn in den Nati-Kader nachrückt, steht noch nicht fest.

National League