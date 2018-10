Freiburgs Michal Birner fällt 2 bis 3 Wochen aus. Und: In den letzten 10 Saisons gab es noch nie so wenige Verlängerungen.

Michal Birner verletzte sich am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Lugano am Knie und muss daher zwei bis drei Wochen pausieren. Da bereits der amerikanische Angreifer Andrew Miller mit einer Unterleibsverletzung ausfällt, könnte Freiburg einen ausländischen Ersatz verpflichten, wie Sportchef Christian Dubé gegenüber den Freiburger Nachrichten erklärte.

Von 59 Partien der aktuellen Saison der National League gingen gerade einmal 3 in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen. Das sind 5,08 Prozent der Spiele – deutlich weniger als in den letzten 10 Jahren: Von 2008 bis 2017 waren zwischen 17,3 und 26,6 Prozent der Partien in der Overtime oder im Penaltyschiessen entschieden worden.

Der EHC Kloten verstärkt per sofort sein Kader der Swiss-League-Mannschaft mit dem Verteidiger Simon Kindschi von den SCL Tigers per B-Lizenz. Der 22-jährige Bündner hatte seinen Stammverein Davos auf diese Saison hin Richtung Langnau verlassen.