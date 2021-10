Legende: Muss eine Verletzung auskurieren Andrej Bykow. Freshfocus

Bykow erleidet Oberkörperverletzung

National-League-Leader Freiburg muss in den kommenden 4 bis 6 Wochen ohne Andrej Bykow auskommen. Der 33-jährige Stürmer zog sich beim 5:3-Sieg gegen den SC Bern am vergangenen Dienstag eine Verletzung am Oberkörper zu. Details zur Blessur sind nicht bekannt. Bykow hat bei den «Drachen» diese Saison in 16 Spielen 3 Skorerpunkte gesammelt (1 Tor, 2 Assists).

Grünes Licht für Zug - Bern

Nach weiteren Corona-Tests steht fest, dass Zug genügend Spieler zur Verfügung stehen, um am Freitag gegen Bern antreten zu können. Nach der Champions-League-Partie gegen München letzte Woche waren bei Zug 4 Personen aus dem Team und dem Umfeld positiv auf Corona getestet und in Isolation versetzt worden. Die Mannschaft ist komplett durchgeimpft. Ob bei den zusätzlichen Tests am Mittwoch weitere Fälle dazu kamen, liess der Klub offen.

Nachträgliche Spieldauerdisziplinarstrafe für Azevedo

Der Einzelrichter hat gegen ZSC-Akteur Justin Azevedo nachträglich eine Spieldauerdisziplinarstrafe verhängt. Grund ist ein unerlaubter Körperangriff gegen Genfs Michael Völlmin im Mitteldrittel im Spiel vom Dienstag, das die Lions 7:5 gewannen. Azevedo wurde zudem mit einer Busse von 1700 Franken belegt.

00:49 Video Der Check von Azevedo im Spiel gegen Genf Aus Sport-Clip vom 21.10.2021. abspielen

Lugano mit über 2 Millionen Franken Verlust

Der HC Lugano schliesst das letzte, vom Coronavirus geprägte Geschäftsjahr mit einem Verlust von rund 2,27 Millionen Franken ab. Das Minus wäre noch grösser ausgefallen ohne die Efforts und Verzichte von Abo-Inhabern, Gönnern und Sponsoren sowie die öffentlichen A-fonds-perdu-Beiträge.