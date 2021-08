Legende: Am vergangenen Samstag Timo Haussener wird auf der Trage abtransportiert. Freshfocus

Luganos Haussener fällt 6 Wochen aus

Der HC Lugano muss zu Beginn der neuen Saison auf Timo Haussener verzichten. Der 24-jährige Stürmer zog sich am Samstag im Testspiel gegen die Krefeld Pinguine eine Bänderverletzung am Knie zu und fällt rund 6 Wochen aus. Neben Haussener müssen die Tessiner in den ersten beiden Partien der Champions Hockey League auch ohne den Dänen Mikkel Bödker, den Italiener Giovanni Morini und die beiden Österreicher Bernd Wolf und Raphael Herburger auskommen. Die 4 Spieler nehmen mit ihren Nationalteams an den Qualifikationsturnieren für die Olympischen Spiele 2022 in Peking teil.